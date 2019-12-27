Рогозин объяснил невыполненные планы «Роскосмоса»

«Роскосмос» не выполнил 45 запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Минобороны, рассказал генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин, комментируя заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что в этом году космические пусковые программы России выполнены «чуть более чем на 50 процентов». Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин пояснил, что сокращение числа пусков также заключается в сдвиге запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. Неготовность спутников ведомства жесткими связана с санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации микросхемам класса Space, пояснил директор корпорации.

Третья причина заключается в трудностях организации работы. Рогозин уточнил, что они не в последнее время, а в последние годы. В частности, в этом году к МКС не смогли запустить лабораторный модуль «Наука», поскольку требовались дополнительные испытания топливных баков.

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В случае готовности спутников Минобороны и OneWeb в 2019 году можно было выполнить 43-44 запуска российских космических ракет. «Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — отметил Рогозин.

В начале февраля текущего года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что на 2019 год планируется 45 пусков космических аппаратов. Согласно данным госкорпорации, в этом году удалось провести только 25 успешных пусков ракет-носителей.

Источник: Лента.Ру