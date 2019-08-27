Роддома в Великом Новгороде проверяют после смерти младенцев

Следственные органы начали проверки в родильных домах в Великом Новгороде. Речь идет о тех медицинских учреждениях, где с начала 2019 года умерли четверо новорожденных.
Как отмечает ИА FlashNord, в январе появилась информация о гибели четырех младенцев, которые родились в местном роддоме. Матери детей говорили, что те погибли от инфекции. Однако врачи утверждали, что дети были недоношенными.
Следователи заинтересовались этими случаями, поскольку информация о смерти детей в правоохранительные органы не предоставлялась. Во время судебно-медицинской экспертизы было установлено, что младенцы действительно были недоношенными. Так, вес самого маленького из погибших был 600 г.
Источник: Газета Известия
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