Родители погибших на производстве будут получать страховую выплату

Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому родители застрахованного лица, погибшего из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, смогут получить единовременную страховую выплату. Соответствующий документ опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, получить такую выплату родители скончавшегося смогут наравне с несовершеннолетними детьми, супругой или супругом умершего и нетрудоспособными лицами, находящимися на его иждивении.

Документ направлен на улучшение уровня социальной защиты родителей, которые потеряли детей в результате трагедии на производстве.

27 ноября в Госдуму был внесен законопроект о повышении окладов солдатам-срочникам.

Источник: Газета Известия