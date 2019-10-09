Родители Хворостовского продали квартиру для установки памятника певцу в Москве

Отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович, рассказал, что семья продала квартиру Москве, чтобы установить памятник оперному певцу на Новодевичьем кладбище.

Открытие монумента пройдет 16 октября. По словам Хворостовского, перед смертью Дмитрий подарил родителям квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Изначально деньги предназначались на лечение, но через три месяца сын умер, и когда возник вопрос с памятником в столице, они решили ее продать.

«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали. Я послезавтра выезжаю из Красноярска в Москву, чтобы успеть на открытие памятника. Как он будет выглядеть — пока секрет», — цитирует отца Хворостовского сайт kp.ru.

Он отметил, что памятник в столице будет установлен только на деньги семьи, уточняет НСН.

«Вот в Красноярске расходы на мемориал взяла на себя администрация Красноярского края, мы только участвовали в выборе проекта. Нервный год, но памятник отстояли, влюбились в него с первого взгляда»,— рассказал Хворостовский.

По его словам, памятник в Москве и в Красноярске сделал один специалист — заслуженный скульптор России Владимир Ильич Усов.

«Он многие годы наблюдал за выступлениями Димы, примечал движения, посадку головы. Даже заметил, что у нас с Димой похожи руки», — заключил он.

Памятник Хворостовскому в Красноярске открыли 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации. Его установили в сквере, расположенном на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств.

Авторами стали скульптор и заслуженный художник России Владимир Усов и член Союза архитекторов РФ Андрей Касаткин.

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Свой прах певец завещал разделить на две части, одну из которых захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, вторую — в Красноярске.

В феврале 2018 года Театру оперы и балета в Красноярске присвоили имя Хворостовского.

Источник: Газета Известия