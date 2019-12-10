Роднина нашла виновных в отстранении России от международных соревнований

10 декабря 2019     21
Роднина нашла виновных в отстранении России от международных соревнований

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о виновных в отстранении России от международных соревнований. Ее слова приводит «Подъем».

Роднина заявила, что не стоит перекладывать вину на министра спорта или председателя Олимпийского комитета России. «Мы сделали все изменения в законах, но пока эти законы не работают. Потому что идет круговая порука. Первый, кто работает со спортсменами, это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлепали», — посчитала она.

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14:03 — 9 декабря

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведении на четыре года.

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. РУСАДА должно будет выплатить WADA штраф в размере 100 тысяч долларов или десяти процентов от своего годового бюджета, а также взять на себя все расходы агентства с января по декабрь 2019 года.

Источник: Лента.Ру

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