Родные Виктора Бута продлили пребывание в США в ожидании встреч с ним

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в тюрьме города Марион в американском штате Иллинойс, на месяц продлили свое пребывание в США, чтобы продолжить встречи с ним. Об этом рассказала ТАСС жена Виктора Бута Алла.

По ее словам, им недостаточно времени для общения, поэтому они будут использовать всё, что возможно. Ранее Алла Бут сообщила, что вместе с дочерью Елизаветой решила на месяц остаться на территории США, так как единственная возможность видеться с Виктором на данный момент только по выходным дням.

Ранее сообщалось, что 18 сентября состоялась первая встреча Виктора Бута с супругой и дочерью. По данным журналистов, встреча длилась около четырех часов.

По словам Аллы Бут, американские власти одобрили ей и дочери два дополнительных дня свидания с осужденным в неделю, причем выбрать эти дни они могут сами.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

Источник: Газета Известия