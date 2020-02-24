Родригес попросил реванша от Харитонова

Проигравший в бою за титул чемпиона мира по версии WTKF бразильский боец Ферандо Родригес выразил желание провести матч-реванш с россиянином Сергеем Харитоновым после поединка в Белоруссии. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил спортсмен в беседе с журналистом РЕН ТВ.

Родригес рассказал о том, что хотел продолжить бой после нокаута от Харитонова, однако не смог этого сделать из-за остановки поединка судьей. Бразилец отметил, что чувствовал себя хорошо, а сил для ударов у него оставалось еще много.

«Я сильнее Сергея… и хочу реванш», — резюмировал Родригес.

Поединок за чемпионский пояс в в весовой категории свыше 110 кг по версии WTKF состоялся поздно вечером 23 февраля. Судьи признали победу Харитонова, который после серии мощных ударов отправил в нокаут бразильца в первые секунды второго раунда. Отметим, что россиянин в беседе с изданием рассказывал о своих секретах победы над бразильским бойцом, удивившись быстрому поражению противника.

22 февраля после процедуры взвешивания Родригес назвал Сергея Харитонова лучшим соперником в своей жизни, объявив себя его фанатом.

39-летний российский спортсмен Сергей Харитонов является известным профессиональным бойцом в MMA и обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент нынешней встречи с Родригесом в активе россиянина было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.

Источник: Газета Известия