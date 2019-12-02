Родственники жертв ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты «Согаза»

Родственники жертв аварии с рейсовым автобусом, который рухнул с моста в Забайкальском крае, смогут получить страховые выплаты. Об этом сообщил сайт страховой компании «Согаз» в воскресенье, 1 декабря.

Ранее в воскресенье, автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек, из которых 19, включая водителя, погибли и еще 22 человека пострадали.

«Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. в соответствии с требованиями закона», — говорится в сообщении страховой компании.

Отмечается, что все пострадавшие в ДТП также получат выплату, размер которой будет зависеть от тяжести полученных травм. Для этого нужно обратиться в страховую компанию со всеми необходимыми подтверждающими документами.

При этом компания «Согаз» выразила глубокие соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с падением рейсового автобуса с моста выразил соболезнования губернатору Забайкальского края Александру Осипову и выразил надежду, что местные власти и Забайкальская митрополия окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и тем, кто потерял в трагедии родных и близких.

Источник: Газета Известия