Родственников приезжавшего в Москву псевдо-Рокфеллера нашли в Греции

30 декабря 2019     7
Родственников приезжавшего в Москву псевдо-Рокфеллера нашли в Греции

Майкл Рокфеллер, который был хедлайнером Форума устойчивого развития «Общее будущее» в ноябре, на самом деле является греком Анастасиосом Цалацанисом. В воскресенье, 29 ноября, программа «Добров в эфире» на РЕН ТВ показала беседу с его близкими родственниками, проживающими в тихом местечке под Афинами.

«Это наш внучек, мы им гордимся», — подтвердили бабушка с дедушкой, взглянув на фотографию.

«Он в Англии живет, у Тасиса нет жены», — добавила родственница.

«Он маленький еще, ему же 23 года. Недавно был в России, выступал перед всеми», — рассказал мужчина.

Отмечается, что пожилые супруги не знают, под каким именем их внук отправился в Москву из Лондона, где живет последнее время. Равно как и о его американском дипломатическом паспорте Анастасиоса (вероятно, фальшивом) на имя Рокфеллера.

Участник бизнес-форума «Общее будущее» может оказаться обычным аферистом. По его домашнему адресу живут другие люди. А вместо офиса его компании Rockefeller & Couts International журналисты обнаружили забегаловку. Сам Rockfeller Family Office от приезжавшего на форум VIP-гостя открестился. Сайт компании Майкла Рокфеллера, равно как и его профили в соцсетях, удалены. Местонахождение самого Цалацаниса неизвестно.

Форум устойчивого развития «Общее будущее» прошел в Москве 25 ноября. Майкл Рокфеллер принимал участие в его работе в компании главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, депутата Госдумы, руководителя комитета нижней палаты парламента Николая Николаева.

По данным РЕН ТВ, визит «наследника Рокфеллеров» в Москву оплатила организатор форума — корпорация частного высшего образования «Синергия». Его визит мог обойтись приглашающей стороне более чем в 20 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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