Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк нового мужа

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова пообещала найти модели Ирине Шейк нового мужа после ее расставания с актером Брэдли Купером. По ее словам, у такой невесты много вариантов.
Сябитова отметила, что на телевидении найти женихов звездным невестам — всегда проблема, так как хорошие мужчины выбирают «девушек попроще».
«Но есть вариант и лично помочь — я же сваха. Подберем, у меня много», — сказала Сябитова в интервью изданию «Комсомольская правда».
Она отметила, что сейчас живет в Ногинском районе Подмосковья, где очень много холостых олигархов.
«Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд», — добавила она.
7 июня стало известно, что актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк, с которой он состоял в отношениях около четырех лет, расстались. По данным СМИ, место россиянки заняла Леди Гага, которая уже переехала в дом актера в Нью-Йорке и заказала туда новую мебель. Все это положило начало флешмобу — уже несколько дней российские пользователи оставляют в комментариях под фотографиями Леди Гаги рецепты эчпочмаков и других блюд, а также делятся жизненными мудростями и просят советов.
Источник: Газета Известия
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