Розенбаума прооперировали

Музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, заслуженный артист России перенес операцию по удалению опухоли.

Розенбаума госпитализировали 1 сентября с дорсопатией позвоночника.

Летом 2018 года певец Иосиф Кобзон заявил, что Розенбаум проходит лечение в онкологической клинике на Каширке. Тогда артист рассказал о своем прекрасном самочувствии и подчеркнул, что «ни о какой онкологии и речи быть не может».

Александр Розенбаум — народный артист России, автор песен «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом».

Источник: Лента.Ру