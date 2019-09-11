Розенбаума прооперировали

11 сентября 2019     14
Розенбаума прооперировали

Музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, заслуженный артист России перенес операцию по удалению опухоли.

Розенбаума госпитализировали 1 сентября с дорсопатией позвоночника.

Летом 2018 года певец Иосиф Кобзон заявил, что Розенбаум проходит лечение в онкологической клинике на Каширке. Тогда артист рассказал о своем прекрасном самочувствии и подчеркнул, что «ни о какой онкологии и речи быть не может».

Александр Розенбаум — народный артист России, автор песен «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Розенбаума прооперировали
Розенбаума прооперировали

Музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник …


«Создать негативный контекст»: почему демократы призывают расследовать деятельность адвоката Трампа на Украине
«Создать негативный контекст»: почему демократы призывают расследовать деятельность адвоката Трампа на Украине

Перед президентскими выборами 2020 года демократы в конгрессе США снова ищут повод обвинить Дональда Трампа в злоупотреблениях властью. Так эксперты …


Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2019 году официально распадался 621 брак на …


США обвинили Россию в еще одном убийстве в Европе
США обвинили Россию в еще одном убийстве в Европе

США считают, что за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские власти. Об этом газете The Wall Street …


Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром
Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром

23:48 Эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова в беседе с радио Sputnik прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты