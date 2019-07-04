Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли (Halle Bailey), сообщает издание Variety.

Решение было принято режиссером проекта Робом Маршаллом и студией Disney. «После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть всеми необходимыми качествами для этой роли», — отметил Маршалл.

В актерский состав также вошли Джейкоб Тремблей (Jacob Tremblay) и Аквафина (Awkwafina). В настоящее время ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти (Melissa McCarthy), ожидается, что она сыграет ведьму Урсулу.

Сценаристом проекта выступит Джейн Голдман (Jane Goldman), работавшая над созданием кинокартины «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Женщина в черном». Музыку к «Русалочке» напишут Алан Менкен (Alan Menken) и Лин-Мануэль Миранда (Lin-Manuel Miranda).

Холли Бэйли является участницей музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали новый анимационный фильм «Король Лев» за обилие темнокожих актеров. Однако некоторые обратили внимание на то, что действие картины разворачивается в Африке, и то, что персонажей озвучивают актеры с африканскими корнями — логичный ход создателей фильма.

Источник: Лента.Ру