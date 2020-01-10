Роль Элвиса Пресли помогла Тарантино стать режиссером

Голливудский режиссер Квентин Тарантино считает, что его дебютный фильм «Бешеные псы» состоялся благодаря его актерской работе в ситкоме «Золотые девочки». Об этом он рассказал ведущему Джимми Фэллону в эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC.

По словам Тарантино, в юности он пытался построить актерскую карьеру и снялся в комедийном сериале «Золотые девочки», который выходил с 1985 по 1992 год, в роли подражателя Элвиса Пресли.

Эпизод с его участием стал очень популярным и принес ему за несколько лет около $3 тыс., которые он потратил на съемки своего первого фильма «Бешеные псы», ставшего в последствии культовым.

Картина «Бешеные псы» была презентована в 1992 году на кинофестивале Сандэнс, а затем представлена в программе Каннского кинофестиваля. Критики оценили режиссерский стиль Тарантино и неоднократно называли его одним из самых ярких представителей постмодернизма в кино.

<!-- -->

В декабре Тарантино рассказал, что задумывается снять третью часть фильма «Убить Билла».

Источник: Газета Известия