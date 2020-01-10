Роль Элвиса Пресли помогла Тарантино стать режиссером

10 января 2020     5
Роль Элвиса Пресли помогла Тарантино стать режиссером

Голливудский режиссер Квентин Тарантино считает, что его дебютный фильм «Бешеные псы» состоялся благодаря его актерской работе в ситкоме «Золотые девочки». Об этом он рассказал ведущему Джимми Фэллону в эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC.

По словам Тарантино, в юности он пытался построить актерскую карьеру и снялся в комедийном сериале «Золотые девочки», который выходил с 1985 по 1992 год, в роли подражателя Элвиса Пресли.

Эпизод с его участием стал очень популярным и принес ему за несколько лет около $3 тыс., которые он потратил на съемки своего первого фильма «Бешеные псы», ставшего в последствии культовым.

Картина «Бешеные псы» была презентована в 1992 году на кинофестивале Сандэнс, а затем представлена в программе Каннского кинофестиваля. Критики оценили режиссерский стиль Тарантино и неоднократно называли его одним из самых ярких представителей постмодернизма в кино.

В декабре Тарантино рассказал, что задумывается снять третью часть фильма «Убить Билла».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Роль Элвиса Пресли помогла Тарантино стать режиссером
Роль Элвиса Пресли помогла Тарантино стать режиссером

Голливудский режиссер Квентин Тарантино считает, что его дебютный фильм «Бешеные псы» состоялся благодаря его актерской работе в ситкоме «Золотые девочки». …


Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения Boeing
Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения украинского Boeing около …


Названа самая опасная диета
Названа самая опасная диета

Специалисты сравнили популярные модели питания для похудения и назвали наиболее опасные диеты для современного человека. На первом месте «антирейтинга» оказалась …


В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии
В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии

02:49 В Совете Безопасности ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил пресс-секретарь постпредства России …


Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном
Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты