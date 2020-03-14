Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

14 марта 2020     13
Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии принял участие в тюремном футбольном турнире и помог своей команде одержать победу в финале. Об этом сообщает журналист Сантьяго Равилдас в своем Twitter-аккаунте.

В решающем матче команда 39-летнего Роналдиньо одержала победу со счетом 11:2. Он поучаствовал в каждом забитом голе команды. На счету футболиста пять мячей и шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что главным призом турнира является 16-килограммовый поросенок.

О том, что в парагвайской тюрьме, где содержатся бразилец и его брат, состоится футбольный турнир стало известно 10 марта. Тогда руководство учреждения утверждало, что Роналдиньо отведена роль почетного гостя. При этом подчеркивалось, что организация соревнований не связана с прибытием бразильца в тюрьму — турнир проходит регулярно.

Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в страну 4 марта. Бразильцев задержали после обыска в номере отеля, где сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя экс-игрока каталонской «Барселоны» и его брата. Роналдиньо может пробыть под стражей до шести месяцев.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сенаторам запретили покидать Россию
Сенаторам запретили покидать Россию

Членам Совета Федерации временно запрещено покидать пределы России из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, …


Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть
Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

В 2020 году сокращение нефтегазовых доходов России составит два триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает …


Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира
Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии принял участие в тюремном футбольном турнире и помог своей команде одержать победу в финале. …


В Подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса
В Подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

В Подмосковных школах вводится свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении от 13 марта, которое опубликовано …


Силуанов сравнил влияние коронавируса и обвала рынка нефти на экономику РФ
Силуанов сравнил влияние коронавируса и обвала рынка нефти на экономику РФ

Распространение в мире вируса SARS-CoV-2 гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем обвал нефтяного рынка. Об этом 14 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты