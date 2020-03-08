Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия. Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 7 марта, Роналдиньо и его брат Роберто предстали перед судом после того, как 4 марта они прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.

Решение суда объяснили тем, что существует риск побега. «Потому что они иностранцы, которые въехали в страну незаконно», — приводит агентство слова судьи. Также указывается, что бразильцы просили домашнего ареста. Один из адвокатов бывшего футболиста заявил, что защита будет подавать апелляцию на данное решение.

Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта и были задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила поддельные паспорта. Парагвая на футболиста и его брата. Роналдиньо планировал представить в Асунсьоне свою книгу и принять участие в запуске благотворительной кампании. В первоначальных показаниях бывшего футболиста отмечалось, что он получил документ еще в Бразилии. Однако затем он заявил, что получил паспорт в аэропорту Парагвая.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Ему также назначили штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Источник: Лента.Ру