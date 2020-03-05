Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

5 марта 2020     7
Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу и клуба «Барселона» Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай. Об этом сообщает газета ABC Color со ссылкой на министра внутренних дел южноамериканской республики Эуклидеса Асеведо.

Вечером 4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. По данным издания, оба остаются в номере под охраной правоохранителей и утром 5 марта должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.

В беседе с изданием Асеведо рассказал, что на арест обоих выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Однако решение о месте содержания подозреваемых еще не принято.

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00:05 — 18 января 2018

Ранее Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. футболисту также назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

На момент выписки судебного постановления о лишении паспорта в столице южного штата Риу-Гранди-ду-Сул — городе Порту-Алегри — было зарегистрировано не менее 19 принадлежащих футболисту объектов недвижимости, по которым имелась просроченная задолженность на сумму не менее 1,8 миллиона реалов (около 480 тысяч долларов). По некоторым из них налоги не платили на протяжении последних 15 лет.

Роналдиньо ушел из футбола в январе 2018 года. В составе каталонской «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Спортсмен также выступал за футбольные клубы «Пари-Сен Жермен», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.

Источник: Лента.Ру

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