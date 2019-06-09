Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

9 июня 2019     17
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sports Center.

Роналду с партнерами ехал в автобусе после тренировки в преддверии финального матча Лиги наций с Нидерландами. По пути в отель форвард увидел мальчика, стоявшего с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Он попросил водителя остановиться, пригласил болельщика в салон и сфотографировался с ним.

Источник пишет, что 11-летний мальчик борется с лейкемией. Его зовут Эдуардо.

Источник: Лента.Ру

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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком. Видео появилось в Twitter-аккаунте …



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