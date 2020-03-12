Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался возвращаться в расположение клуба из-за обнаружения коронавируса у другого игрока команды Даниэле Ругани. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Роналду намерен принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра, куда ранее прилетел навестить перенесшую инсульт мать.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно ранее 12 марта. Болезнь у 25-летнего защитника протекает бессимптомно.

9 марта Национальный олимпийский комитет Италии принял решение запретить проведение всех спортивных мероприятий, включая матчи Серии А, до 3 апреля. Кроме того, в стране закрыты школы, приостановлена торговая деятельность, а передвижения граждан ограничены.

Италия находится на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом — 12 462 человека. Из них 827 человек умерли, более тысячи — излечились.

Источник: Лента.Ру