Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура Серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче. Встреча в рамках итальянского чемпионата прошла 8 марта в Турине.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6

— TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020