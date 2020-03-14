Росавиация оповестила авиакомпании об ограничении полетов в Европу

14 марта 2020     15
Росавиация оповестила авиакомпании об ограничении полетов в Европу

Росавиация сообщила авиакомпаниям об ограничениях полетов в страны ЕС, Норвегию и Швецию с 16 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с текстом разосланной ведомством телеграммы.

Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, реализуемые через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также продолжится осуществление чартерных рейсов при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих стран, как и в Россию граждан РФ, пока указанные граждане не будут вывезены в свои страны.

В Российском союзе туриндустрии считают, что введенное ограничение может привести к массовым банкротствам туристических операторов. Предполагается, что ситуация будет более кризисной, чем в 2014 году.

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что этот показатель уже сократился на 60% и продолжает падение.

11 марта Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие авиакомпаний и туроператоров, чтобы все стороны могли договориться и согласовать условия сотрудничества на фоне распространения коронавируса и его последствий.

2 марта стало известно, что туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса в мире.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: Газета Известия

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