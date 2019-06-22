Росавиация проведет совещание из-за приостановки полетов в Грузию

Росавиация проведет специальное совещание из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

«Завтра утром (в субботу, 22 июня — Ред.) Росавиация с авиакомпаниями проведет совещание по поводу авиасообщения», — отметил источник.

На сегодняшний день регулярные перелеты в Грузию производят российские компании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», Red Wings, «Победа», Nordavia.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля.

Глава государства поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения на родину россиян, находящихся на грузинской территории, а также рекомендовал туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, член Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре столицы начались массовые демонстрации. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента. В результате пострадали 240 человек, один человек погиб, 305 демонстрантов задержаны.

Источник: Газета Известия