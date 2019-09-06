«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока «Аккую»

6 сентября 2019     23
«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока «Аккую»

Госкорпорация «Росатом» получила от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) основную лицензию на строительство энергоблока №2 АЭС «Аккую» в Турции. Об этом заявил «РИА Новости» представитель госкорпорации.

«Основная лицензия на строительство второго энергоблока получена», — уточнил собеседник агентства.

В декабре 2018 года турецкий регулятор выдал так называемое ограниченное разрешение на строительство второго блока АЭС. Этот фактически предварительный документ позволял начать строительство объектов будущего энергоблока, кроме реакторной установки. Тогда же правительство Турции выделило налоговые и таможенные льготы проекту.

Российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Церемония закладки первого камня состоялась в 2015 году, а первый энергоблок начали строить в апреле 2018 года. Проект атомной станции включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности. Президент России Владимир Путин оценил стоимость проекта в $22 млрд. Пуск первого блока запланирован в 2023 году, затем каждый год будет запускаться по блоку.

Источник: Газета Известия

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