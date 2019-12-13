Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»

13 декабря 2019     9
Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»

Росгвардия примет участие в приуроченном к Новому году масштабном флешмобе. 14 декабря сотрудники и военнослужащие ведомства исполнят песню «В лесу родилась елочка» на одной из площадок Музея Победы. Об этом сообщает в пятницу, 13 декабря, «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Во флешмобе примут участие около 2 тыс. человек, в том числе кадеты, волонтеры, а также артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. К акции смогут присоединиться все желающие, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин напомнил, что это не первый совместный проект федеральной службы и Музея Победы. Так, в 2018 году более 500 человек из числа сотрудников и военнослужащих ведомства приняли участие во флешмобе с исполнением песни «Катюша».

«Несмотря на всю серьезность и важность выполняемых Росгвардией задач, наши сотрудники и военнослужащие с энтузиазмом поддержали идею принять участие в исполнении самой популярной новогодней песни», — цитирует Грибакина «Федеральное агентство новостей».

По словам представителя Росгвардии, песня «В лесу родилась елочка» пришлась по душе миллионам людей, и именно эта композиция лучше остальных создает новогоднюю атмосферу. Он добавил, что многие военнослужащие и сотрудники, которые примут участие в флешмобе, в новогодние праздники будут находиться на службе.

Источник: Газета Известия

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Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»
Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»

Росгвардия примет участие в приуроченном к Новому году масштабном флешмобе. 14 декабря сотрудники и военнослужащие ведомства исполнят песню «В лесу …



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