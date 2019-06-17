Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

Нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами выявил Росздравнадзор. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — сообщает агентство.

Нарушения прав граждан в части обеспечения льготными лекарствами были выявлены в 16 субъектах РФ, среди которых Брянская, Новгородская, Саратовская области и Республика Крым.

В одной только Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными.

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о выводе закупленных государством лекарств от рака на черный рынок. К преступной схеме могли быть привлечены более 40 медиков лучших онкоцентров города.

Источник: Газета Известия