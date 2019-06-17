Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

17 июня 2019     22
Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

Нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами выявил Росздравнадзор. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — сообщает агентство.

Нарушения прав граждан в части обеспечения льготными лекарствами были выявлены в 16 субъектах РФ, среди которых Брянская, Новгородская, Саратовская области и Республика Крым.

В одной только Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными.

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о выводе закупленных государством лекарств от рака на черный рынок. К преступной схеме могли быть привлечены более 40 медиков лучших онкоцентров города.

Источник: Газета Известия

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