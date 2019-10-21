Роскачество дало советы на случай кражи смартфона

21 октября 2019     12
Роскачество дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты Роскачества рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 21 октября.

Эксперты советуют воспользоваться функцией дистанционной блокировки — эта опция позволит не только заблокировать доступ к данным, но и стереть их. Защититься от кражи информации можно также с помощью сложного пин-кода или входа по биометрическим данным. Сохранить данные помогут резервное копирование и облачное хранение.

«Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их — номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках)», — рекомендуют специалисты.

В случае пропажи смартфона эксперты в первую очередь советуют позвонить на свой номер с другого номера — если гаджет был где-то забыт, есть вероятность, что случайный прохожий ответит на звонок и поможет вернуть устройство. Установить местоположение смартфона поможет функция «Найти телефон», которая есть как у устройств на Android, так и у гаджетов от Apple. Чтобы лишить посторонних возможности украсть средства с вашего счета, заблокируйте SIM-карту, а также банковские карты, привязанные к номеру телефона. Зайдите с другого гаджета в свои аккаунты на разных площадках и воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах.

В ведомстве посоветовали обратиться в полицию и указать в заявлении IMEI и серийный номер устройства. Некоторые страховые компании возмещают ущерб от кражи телефона.

Ранее в октябре Роскачество составило рейтинг мессенджеров из числа представленных российских сегментах App Store и Google Play.

Источник: Газета Известия

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