«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару

19 июня 2019     17
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару

Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период. По их словам, в первую очередь необходимо отказаться от сладкой газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

«Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — цитирует экспертов «РИА Новости».

Отмечается, что общая минерализация — одно из важнейших свойств питьевой воды. Так, вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. По словам специалистов «Роскачества», лучше покупать жидкость в стеклянных бутылках, так как она дольше сохраняет свои полезные свойства.

Также в жару рекомендуется пить квас, однако при его выборе важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. В организации напомнили, что при приготовлении кваса не должны применяться искусственные добавки — красители, подсластители и усилители вкуса.

В феврале ученые британского Эксетерского университета выявили в организме подростков следы бисфенола А — химического соединения, который входит в состав пластмассы, использующейся в бутылках с питьевой водой, а также в контейнерах для пищи. По словам специалистов, сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний.

Источник: Газета Известия

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