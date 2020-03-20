Роскачество оценило эффективность антисептиков против коронавируса

20 марта 2020     17
Роскачество оценило эффективность антисептиков против коронавируса

Специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептика заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.

«С прилавков сметаются все антисептики, и предположительно через неделю ритейлеры столкнутся с ситуацией, когда им нечего будет продавать. <…> У самих же производителей не хватает мощностей для выпуска такого количества дезинфицирующих средств, есть проблема с комплектующими», — рассказал Сергей Шуляк, гендиректор компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка.

В случае с коронавирусом эффективность антисептиков не доказана. В то же время, по некоторым данным, содержащийся в гелях этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть у вирусов.

В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение антисептикам с концентрацией спирта не менее 60%. Наносить следует около 3–4 мл и тереть руки в течение минуты. При этом на грязных или жирных руках гель может оказаться неэффективным.

Однако не стоит забывать о недостатках антисептиков — гели могут вызвать раздражение и аллергическую реакцию.

На фоне ажиотажа в интернете появилось много рецептов, как сделать антисептик в домашних условиях. В Роскачестве предупреждают, что эффективность подобных самодельных гелей не доказана. Использование водки в качестве антисептика также не гарантирует достаточного обеззараживания поверхности рук. Так, по ГОСТу водка должна иметь крепость от 37,5% до 56,0%, в то время как в гелях, как уже отмечалось, рекомендовано содержание не менее 60% спирта.

Шуляк советует в случае, если антисептики закончатся, мыть руки водой с мылом — этот способ эффективен от всех инфекций. То же самое рекомендует и французский потребительский ресурс Quechoisir, отмечая, что при использовании воды и мыла в антисептике необходимости нет. Мыть руки следует не менее 30 секунд, уделяя внимание пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья. Температура воды значения не имеет.

Ранее в марте сообщалось, что производителям антисептиков в России могут ускорить выдачу займов. Как заявили в Фонде развития промышленности, в сложившихся условиях необходимо концентрироваться на компаниях, которые производят наиболее востребованную продукцию. К таковым относятся также производители масок и других средств индивидуальной защиты.

Уже со следующей недели ситуация с антисептиками в аптеках должна улучшиться, власти принимают меры по устранению дефицита данного товара, заверил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его заместитель Виктор Евтухов также пообещал устранить нехватку медицинских масок в ближайшее время.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.

В России COVID-19 диагностирован у 199 человек, 52 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Среди заболевших 188 граждан РФ, остальные — иностранцы. Пятеро уже выздоровели.

Источник: Газета Известия

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