Роскачество подтвердило безопасность китайских фейеверков

24 декабря 2019     11
Роскачество подтвердило безопасность китайских фейеверков

По результатам проверки наиболее распространенных на отечественном рынке торговых марок салютов китайского производства не было обнаружено нарушений параметров безопасности, сообщается на сайте «Роскачества» во вторник, 24 декабря.

«Процент «условно некачественной» продукции крайне мал. Жесткий контроль ввоза, сертификация, лицензирование – все эти защитительные механизмы работают на благо конечного потребителя пиротехнических изделий – наших граждан», – отметил президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев.

По его словам, страны Евразийского экономического союза по таможенному контролю проводят активные меры по борьбе с контрафактом в области пиротехники, благодаря чему количество подделок очень низкое.

Для исследования были отобраны 10 китайских производителей фейерверков. По итогам проверки были выявлены нарушения только у одного производителя: Piroff Fireworks, в маркировке которого обнаружились несоответствия в части времени работы пиротехнического изделия. Вместо указанных на упаковке 35 секунд салют проработал 29.

У остальных производителей нарушений выявлено не было. Вся продукция оказалась качественной и безопасной, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не вышел за пределы допустимого значения в 140 дБ.

В то же время специалисты «Роскачества» отметили, что время действия салюта и уровень освещенности никак не связаны с ценой: пиротехническое изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунд, в то время как салют за 1090 рублей – 24,5 секунд. Кроме этого, салют за 790 рублей обеспечил более высокий уровень освещенности, чем у изделия за 1065 рублей.

При этом в «Роскачестве» прокомментировали причины увеличения количества пожаров в новогодние праздники: в большинстве случаев такие инциденты не связаны с нарушениями правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Более распространенными причинами пожаров являются аварийный режим работы электрических сетей и оборудования (29%), неосторожное обращение с огнем (26%), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (25%). В то же время количество пожаров, возникших по причине нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, составляет 1%.

22 декабря Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора и эксплуатации пиротехнических изделий. Продавать пиротехнику могут только в специализированных торговых точках, поскольку это товар повышенной опасности. Таким образом, не рекомендуется приобретать фейерверки в местах несанкционированной торговли в связи с тем, что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции.

Источник: Газета Известия

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