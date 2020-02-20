Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

20 февраля 2020     22
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России». Об этом говорится в четверг, 20 февраля, на сайте организации.

Дегустационная комиссия исследовала 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов, в рейтинг вошло 35 из них. «Для сравнения, в прошлом году закупщики Роскачества приобрели 31 образец вина, а в рейтинг вошло 29», — отметили специалисты.

Наибольшее количество вин для исследования дал Крым, как и в прошлом году. «В десятке лучших вин исследования — девять крымских», — отметили специалисты.

В «Винный гид России» вошли все типы ликерных вин по критерию цвета — красные, белые, розовые.

Ликерные вина — одна из старейших категорий в мировом виноделии. При производстве вино крепят отчищенным алкоголем различного происхождения, а затем выдерживают в дубовых бочках.«Такая технология используется во всем мире, но Россия — одна из немногих стран, где вина данной категории изготавливаются на очень высоком уровне», — подчеркнули в «Роскачестве».

Внутри категории ликерных вин выделяют несколько типов: сладкие десертные вина с высоким содержанием сахара и относительно небольшим содержанием алкоголя (к этой группе относится большинство мускатов), крепкие специальные вины (в них можно добавлять спирт невиноградного происхождения), крепкие ликерные вина с содержанием алкоголя от 16% и выше (к ним относятся хересы, мадеры, портвейны и кагоры).

В День всех влюбленных специалисты Роскачества назвали вина, которые лучше всего подойдут для романтического ужина. Универсальным они сочли сухое красное вино географического наименования «Каберне Качинское» из коллекции Grand Reserve от Inkerman, 2015 года.

Источник: Газета Известия

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