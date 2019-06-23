Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград

23 июня 2019     18
Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград

Роскомнадзор потребовала от интернет-компании eBay удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Отмечается, что на данный момент треть объявлений с запрещенной информацией уже удалена в указанный срок, ожидается удаление остальных интернет-страниц. Требование было направлено на основе судебных решений.

В свою очередь в компании eBay заверила, что продолжит удалять все товарные объявления, связанные с российскими и советскими наградами и медалями.

«Продавцы на платформе eBay должны соблюдать все существующие законы, применимые к их деятельности», — приводит комментарий компании ТАСС.

В мае 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту по продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных госнаград и знаков отличия. Порталы или отдельные их страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации на основании решения суда.

В России приобретение или сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР запрещены законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Также наказуемо распространение информации, предусматривающей административную или уголовную ответственность.

Источник: Газета Известия

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