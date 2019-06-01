Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

1 июня 2019     22
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

Роскомнадзор призвал родителей сохранять конфиденциальность детей и отказаться от публикации их фотографией в социальный сетях, говорится в сообщении ведомства, опубликованном во «Вконтакте».

«Стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что из Сети ничего нельзя удалить, и, повзрослев, ребенок обнаружит в Сети свои младенческие и детские фотографии и может отнестись к этому негативно. Эти изображения также могут найти его одноклассники и использовать их для травли.

«Самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», — отмечает Роскомнадзор.

Представители ведомства подчеркнули, что дети имеют такие же права на конфиденциальность, как и родители.

Источник: Газета Известия

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Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

Роскомнадзор призвал родителей сохранять конфиденциальность детей и отказаться от публикации их фотографией в социальный сетях, говорится в сообщении ведомства, опубликованном …



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