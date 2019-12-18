«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошли проверку. Об этом сообщается на сайте организации 18 декабря.

Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом. Прошли проверку образцы брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня». По итогам первого этапа мониторинга в черный список «Росконтроля» попали 23 образца.

«Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 декабря сообщалось, что «Росконтроль» проверили шпроты из балтийской кильки, представленные на российском рынке, и все представленные образцы прошли проверку.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

Источник: Газета Известия