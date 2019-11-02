«Роскосмос» возобновит полеты ракеты «Ангара»

2 ноября 2019     16
«Роскосмос» возобновит полеты ракеты «Ангара»

Запуск космического аппарата «Гонец», запланированный на 2021 год, состоится на ракете-носителе (РН) «Союз-2.1», а не «Ангаре». Ее полеты планируют возобновить в 2023 году. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с производственными планами госкорпорации «Роскосмос», на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара». В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», — говорится в заявлении.

В «Роскосмосе» также отметили, что запуск производства ракетных модулей «Ангары» является приоритетной задачей корпорации.

«В 2024 году тяжелая Ангара должна полностью заменить «Протоны», — добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября космодром Восточный, где проведет инспекцию на месте строительства стартового комплекса РН «Ангара», а 6-7 ноября он приедет в Омск для контроля подготовки производства «Ангары».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей. Включает в себя легкие классы («Ангара-1.2»), средние — «Ангара-А3» и тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Роскосмос» возобновит полеты ракеты «Ангара»
«Роскосмос» возобновит полеты ракеты «Ангара»

Запуск космического аппарата «Гонец», запланированный на 2021 год, состоится на ракете-носителе (РН) «Союз-2.1», а не «Ангаре». Ее полеты планируют возобновить …


Ноябрь в России будет аномально теплым
Ноябрь в России будет аномально теплым

На следующей неделе в Центральной России установится аномально теплая погода. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Из-за …


Росгвардия отработала защиту Керченского моста
Росгвардия отработала защиту Керченского моста

Военнослужащие Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. “Основные задачи, поставленные перед участниками учения …


Как Севастополь становится «Умным городом»?
Как Севастополь становится «Умным городом»?

В воскресенье в 8:40 утра мы подведем итоги недели в программе «Вести – Севастополь. События недели». Во некоторые ее темы: …


Группу вымогателей задержали в Крыму
Группу вымогателей задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на вымогательстве, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю. «Граждане …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты