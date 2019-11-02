«Роскосмос» возобновит полеты ракеты «Ангара»

Запуск космического аппарата «Гонец», запланированный на 2021 год, состоится на ракете-носителе (РН) «Союз-2.1», а не «Ангаре». Ее полеты планируют возобновить в 2023 году. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с производственными планами госкорпорации «Роскосмос», на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара». В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», — говорится в заявлении.

В «Роскосмосе» также отметили, что запуск производства ракетных модулей «Ангары» является приоритетной задачей корпорации.

«В 2024 году тяжелая Ангара должна полностью заменить «Протоны», — добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября космодром Восточный, где проведет инспекцию на месте строительства стартового комплекса РН «Ангара», а 6-7 ноября он приедет в Омск для контроля подготовки производства «Ангары».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей. Включает в себя легкие классы («Ангара-1.2»), средние — «Ангара-А3» и тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М».

Источник: Газета Известия