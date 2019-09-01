«Роскосмос» начнет делать «царь-двигатели»

1 сентября 2019     26
«Роскосмос» начнет делать «царь-двигатели»

НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», объявило о запуске серийного производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Документ опубликован на сайте госзакупок.

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы “Феникс”», — говорится в техническом задании. На производство планируют потратить порядка 19,5 миллиона рублей.

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В частности, такие «царь-двигатели» предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», также их будут ставить на сверхтяжелые ракеты «Енисей». Предполагается, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, летные тесты намечены на 2021 год.

В марте «Роскосмос» опубликовал видеозапись, в которой РД-171МВ назван «самым мощным в мире ракетным двигателем». В действительности он является самым мощным из жидкостных. Первенство по мощности — у твердотопливного бокового ускорителя космического корабля Space Shuttle.

Источник: Лента.Ру

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