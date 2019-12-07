«Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing

6 декабря, когда проводились совместные испытания американских ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180, и космического корабля Starliner, «Роскосмос» попробовал потроллить американскую компанию Boeing и НАСА, сообщает ArsTechnica.

Американское издание обратило внимание на твит российского антропоморфного робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), которому в августе с первой попытки не удалось пристыковаться к МКС. «Старт [к МКС] будет осуществлен с помощью РН Atlas V на российском двигателе РД-180. И здесь рука Москвы», — говорится в аккаунте автоматического устройства.

Данный пост ретвитнул «Главкосмос Пусковые Услуги» (дочернее предприятие «Роскосмоса»), сопроводив его изображением вылезающего из кустов и выкрикивающего «РД-180» медведя.

«Это интересный гамбит для россиян, которые могут потерять несколько сотен миллионов долларов в год — значительную сумму денег для космической программы страны — когда космические корабли Starliner и Crew Dragon наконец начнут перевозить людей на МКС», — пишет ArsTechnica.

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00:01 — 14 марта

Издание отмечает, что в марте, когда к МКС впервые полетел космический корабль Crew Dragon, «Роскосмос» не мог так же реагировать на миссию, поскольку космический корабль запускался на ракете Falcon 9 без российских комплектующих. Как напоминает ArsTechnica, тогда в госкорпорации заявляли, что Crew Dragon угрожает безопасности МКС.

7 декабря, уже после публикации издания, FEDOR в Twitter назвал ракету Atlas V со Starliner, установленную на стартовой столе, бедной и страшной, обвинив в этом компанию Boeing.

На момент написания данной заметки подавляющее большинство пользователей Twitter негативно восприняли подобную активность госкорпорации, в частности, напомнив о многомиллиардном долге «Центра Хруничева» и невнятных перспективах семейства ракет «Ангара», над которым это предприятие работает практически четверть века. Другие пользователи отметили профнепригодность CMM госкорпорации, вспомнив, что изначально мем с медведем, выкрикивающим из кустов, обозначал несколько другое.

«Ребята, вы ******** (сошли с ума — прим. «Ленты.ру»)? У вас покупают (пока еще покупают) товар, и вы называете покупателя шлюхой из-за того, что он не использует свои двигатели? Ну-ну», — написал пользователь Grolln2.

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00:00 — 6 декабря

В декабре американское издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы». В том же месяце эксперт правительства России Александр Крылов заявил, что прекращение пилотируемых полетов на околоземную орбиту уничтожит российскую космонавтику. В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

Испытания на мысе Канаверал во Флориде (США), проводимые 6 декабря с Atlas V и установленным в головной части ракеты Starliner, предполагали наполнение двигателей ракеты топливом, воспроизводя ситуацию за одну секунду до старта носителя. Первый (безэкипажный) пуск Atlas V с Starliner к МКС запланирован на 20 декабря.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в 2020 году. Тогда же должны начаться регулярные полеты к МКС американских пилотируемых космических кораблей SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner.

В 2020-2021 годах ракету Atlas V сменит частично-многоразовый носитель Vulcan без российских комплектующих.

Источник: Лента.Ру