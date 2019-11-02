«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

2 ноября 2019     13
«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2». Об этом сообщает РИА Новости.

Договор был расторгнут 30 октября по инициативе «Роскосмоса». Причины такого решения не сообщаются.

Контракт на производство «Ангары-1.2» был заключен в конце июля 2019 года. Его стоимость составляла 2 миллиарда 27,8 миллиона рублей. Это дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей. Ракету должны были изготовить к 15 октября 2021 года.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названо безопасное для здоровья молодёжи время использования гаджетов
Названо безопасное для здоровья молодёжи время использования гаджетов

07:00 Николай Соколов Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета назвали максимальное время, которое молодым людям можно тратить …


Опубликовано видео с танкером в Находке после хлопка газа на борту
Опубликовано видео с танкером в Находке после хлопка газа на борту

В Сети появилось видео, на котором запечатлен танкер «Залив Америки» после хлопка газа на борту. Кадры распространило издание VL.ru. На …


«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2». …


Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин выразил готовность вернуть в казну более 6 млрд рублей, таким образом, частично признав …


Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты