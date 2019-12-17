«Рособоронэкспорт» поставил за границу снайперских винтовок на 100 млн рублей

17 декабря 2019     18
«Рособоронэкспорт» поставил за границу снайперских винтовок на 100 млн рублей

«Рособоронэкспорт», входящий в состав Ростеха, поставил иностранным заказчикам партию снайперских винтовок большой дальности ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 17 декабря.

«С 2017 года, когда «Рособоронэкспорт» получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше $150 млн. Несколько контрактов уже исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000», – рассказал заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

Он отметил, что в отношении этой модели есть большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений партнеров. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры о поставке этих образцов в несколько стран.

Кроме этого, за 2019 год «Рособоронэкспорт» организовал более 40 презентаций винтовок в рамках международных выставок в Кот-д’Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме.

Также сообщается, что продукция ООО «Промтехнология» — производителя винтовок ORSIS ООО — демонстрировалась на форуме Россия–Африка, который прошел в Сочи в октябре. Многие представители африканских делегаций проявили интерес к продукции ORSIS.

По итогам саммита для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России, а также ведутся коммерческие переговоры на поставку продукции ORSIS более чем с 10 странами Африки.

28 марта сообщалось, что новые российские снайперские винтовки ORSIS T-5000 («Точность») поступили на вооружение спецназа Росгвардии и будут использоваться во время проведения контртеррористических операций.

Источник: Газета Известия

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«Рособоронэкспорт» поставил за границу снайперских винтовок на 100 млн рублей
«Рособоронэкспорт» поставил за границу снайперских винтовок на 100 млн рублей

«Рособоронэкспорт», входящий в состав Ростеха, поставил иностранным заказчикам партию снайперских винтовок большой дальности ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн …



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