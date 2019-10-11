Рособрнадзор проверит качество дошкольного образования в регионах

11 октября 2019     11
Рособрнадзор проверит качество дошкольного образования в регионах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в октябре-ноябре проведет пробный мониторинг качества дошкольного образования. Проверки пройдут в 21 регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном в пятницу, 11 октября.

В основу мониторинга легло изучение российского и зарубежного опыта исследований качества дошкольного образования, государственных систем его оценки и мониторинга, результатов апробации в России международного инструментария оценки качества дошкольного образования Ecers-R.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, общие подходы позволят сократить регуляторное воздействие на образовательные организации. Будет повышена прозрачность контрольных процедур, добавил он.

Мониторинг даст возможность оценить качество образовательной программы и степень ее соответствия федеральному государственному образовательному стандарту.

По итогам мониторинга в декабре будет подготовлен отчет. В документе обозначат риски и возможности развития системы дошкольного образования в разрезе субъектов Российской Федерации.

В августе глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцова уточнил, что рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах не предполагают их запрет. Он попросил донести эти рекомендации до директоров школ, учителей и родителей школьников.

Источник: Газета Известия

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