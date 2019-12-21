Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год

Роспотребнадзор рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка на Новый год.

Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим гигиеническим требованиям». Комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость и гигроскопичность.

Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать сведения о материалах, товарный знак, страну и дату изготовления, а также символы по уходу.

Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей и не должны вызывать аллергию и дискомфорт.

«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка … Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.

Ранее стало известно, что инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

Источник: Газета Известия