Роспотребнадзор дал совет по выбору качественных рыбных консервов

9 декабря 2019     36
Роспотребнадзор дал совет по выбору качественных рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественные консервы на российских прилавках. Правила были опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь стоит обратить внимание на герметичную упаковку. Рыбные консервы должны быть в жестяной или стеклянной таре без ржавчины и подтеков. Отмечается, что в случае нарушения целостности упаковки от покупки стоит отказаться.

Также в ведомстве напомнили, что содержимое из жестяной банки обязательно нужно переложить в емкость из пластика или стекла. Хранить их лучше в сухом прохладном месте, при температуре от нуля до 20 градусов.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что оптимальный выбор с точки зрения здорового питания — консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи.

4 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, что предоставление справки для посещения бассейна обязательно во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также для дошкольников и детей младшего школьного возраста.

Источник: Газета Известия

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