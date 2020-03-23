Роспотребнадзор изменит схему подтверждения результатов на COVID-19

23 марта 2020     11
Роспотребнадзор изменит схему подтверждения результатов на COVID-19

Роспотребнадзор изменит схему окончательного подтверждения подозрительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом «Известиями» сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 23 марта.

Так, со вторника, 24 марта, подозрительный на коронавирус биоматериал для окончательного подтверждения будет направляться из лабораторий ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО в столичный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора.

Лаборатории УФО, СФО, ДВФО продолжат направлять биоматериал в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Отмечается, что в будущем сети референс-центров планируется расширить до 15 на территории России. Это позволит увеличить охват тестирования и оперативное получение результатов тестов.

На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре отечественные тест-системы, которые могут быть использованы для исследований на коронавирусную инфекцию.

Ранее 23 марта сообщалось, что в России провели уже более 165 тыс. исследований на коронавирус. Из-за подозрения на инфекцию под наблюдением медиков остаются 72 423 человека.

По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

Источник: Газета Известия

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