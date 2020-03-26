Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19

26 марта 2020     13
Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19

Свыше 138 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Такие данные за 25 марта приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 202925 человек, по состоянию на 25.03.2020 под контролем остаются 138 769 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

За время распространения COVID-19 на территории РФ было проведено 197251 тестов на выявление заболевания.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19. Два человека в столице скончались. Ими стали пациенты 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

Для сдерживания распространения коронавируса в России введены экстренные меры. В частности, с 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, которыми вывозят россиян на родину. Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

Источник: Газета Известия

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