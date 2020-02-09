Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заболевания коронавирусом

9 февраля 2020     16
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 9 февраля в России не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие страны, в том числе на Австралию, Японию, Южную Корею, КНДР, Сингапур, Малайзию, США, Францию, Канаду, Филиппины, Украину и Россию.

Карантин объявили не только в Ухане, но и в 15 соседних городах. В Китае изолированы 45 млн человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 9 февраля, более 37 тыс. человек заразились коронавирусом, 813 умерли, выздоровели 2,7 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором может состояться только на улице
Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором может состояться только на улице

12:58 Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность проведения реванша с …


Пока молчат институты власти, молчит «Единая Россия», Севастопольские общественники провели собрание по обсуждению поправок к Конституции
Пока молчат институты власти, молчит «Единая Россия», Севастопольские общественники провели собрание по обсуждению поправок к Конституции

На сегодняшний день можно обсуждать и говорить о поддержке только известных нам предложений Владимира Путина, которые уже одобрены Государственной Думой …


Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заболевания коронавирусом
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 9 февраля в России не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, …


Из-за мороза в Севастополе на линию не выйдет часть автобусов
Из-за мороза в Севастополе на линию не выйдет часть автобусов

На станции, которая снабжает топливом часть автобусов Севастополя, после понижения температуры воздуха вышло из строя оборудование. На один день горожанам …


В каком состоянии находятся природные источники водоснабжения Севастополя
В каком состоянии находятся природные источники водоснабжения Севастополя

Объём воды в Чернореченском водохранилище сейчас растёт – этому способствуют осадки. Но достаточно ли их, чтобы в Севастополе, да и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты