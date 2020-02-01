Роспотребнадзор не обнаружил новых случаев коронавирусной инфекции в РФ

В России по-прежнему зарегистрировано только два случая заражения коронавирусной инфекцией, новых эпизодов нет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в субботу, 1 февраля.

За период мониторинга Роспотребнадзор выявил 305 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 38 заболевших — [признаки заражения] респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 35 — грипп А, 21 — грипп В, 10 — парагрипп, в девяти случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», — говорится в заявлении.

Заражения коронавирусной инфекцией подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Больные были с первого дня помещены в боксированные отделения инфекционных стационаров, их близкие тоже были госпитализированы.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, состояние пациентов удовлетворительное. Заболевания протекают в легкой форме.

31 января стало известно, что в России выявили два случая заболевания коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. По ее словам, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Вывоз россиян через пункты пропуска в Приморье и Приамурье стартовал 1 февраля.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый вид коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, это решение поддержал представитель от России.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек.

Источник: Газета Известия