Роспотребнадзор предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что организация готова предложить меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима в России. Об этом 17 февраля пишет «Интерфакс».

«Мир меняется, и законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения — о которых сказал Владимир Вольфович (Жириновский, — Ред.) — по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее», — объяснила Попова на парламентских слушаниях в Госдуме.

14 февраля из Боткинской больницы сбежали три пациента с подозрением на коронавирус, двоих из них медики уговорили вернуться. Беглецы последовали примеру Аллы Ильиной, совершившей побег из карантинного бокса больницы 11 февраля — теперь женщине грозит штраф.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По состоянию на 17 февраля число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга».

Источник: Газета Известия