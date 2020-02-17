Роспотребнадзор предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

17 февраля 2020     16
Роспотребнадзор предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что организация готова предложить меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима в России. Об этом 17 февраля пишет «Интерфакс».

«Мир меняется, и законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения — о которых сказал Владимир Вольфович (Жириновский, — Ред.) — по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее», — объяснила Попова на парламентских слушаниях в Госдуме.

14 февраля из Боткинской больницы сбежали три пациента с подозрением на коронавирус, двоих из них медики уговорили вернуться. Беглецы последовали примеру Аллы Ильиной, совершившей побег из карантинного бокса больницы 11 февраля — теперь женщине грозит штраф.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По состоянию на 17 февраля число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга».

Источник: Газета Известия

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