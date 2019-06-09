Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие продукции требованиям ГОСТа. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что все потребители имеют право рассчитывать на предоставление достоверной информации о приобретаемых товарах, оказываемых услугах и выполняемых работах.

Ранее 9 июня PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что с ним связалась семья женщины, которая перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Н.Склифосовского. Родственники погибшей обратились в Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт», где специалисты проверили этикетку бутылки. В итоге эксперты подтвердили, что маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

Горжанкин уточнил, что речь идет о средстве для прочистки труб производства ООО «АМС-Медиа», выпускаемом под брендом «Золушка». По его словам, именно им 4 июня отравился Алибасов, перепутав химикат с соком из-за яркой упаковки. В настоящий момент продюсер находится в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве в состоянии медикаментозного сна. У пациента диагностировали четвертую степень ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

По словам подруги артиста диетолога Марият Мухиной, Алибасова выпишут из больницы не ранее чем через месяц.

Источник: Газета Известия