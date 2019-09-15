Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома

15 сентября 2019     39
Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома

Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома. Об этом сообщается в воскресенье, 15 сентября, на официальном сайте ведомства.

В ходе исследования будет дана оценка фактическому питанию несовершеннолетних. Будет изучен вопрос, какие продукты едят дети в «организованных коллективах и дома», в каком количестве и сколько раз в день. Основная задача мониторинга — как рацион отвечает принципам здорового питания.

Исследование проведут путем опроса и анкетирования родителей при участии детей. Специалисты изучат сведения из образовательных учреждений, где питаются несовершеннолетние.

Мероприятия пройдут в пяти регионах в рамках «пилотного проекта». В нем примет участие Московская, Самарская, Свердловская и Омская области и Башкирия.

«Работу с родительским сообществом, ассоциациями и комитетами мы планируем вести в первую очередь», — отметила глава ведомства Анна Попова.

Ранее в сентябре диетологи развенчали миф о вреде поздних перекусов и рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном желающим похудеть, а также страдающим от диабета. В августе были названы два главных принципа правильного питания.

Источник: Газета Известия

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Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома
Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома

Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома. Об этом сообщается в воскресенье, 15 сентября, на официальном сайте …



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