Роспотребнадзор с января досмотрел на границе 4,5 млн человек из-за COVID-19

19 марта 2020     11
Роспотребнадзор с января досмотрел на границе 4,5 млн человек из-за COVID-19

В рамках санитарно-карантинного контроля по коронавирусной инфекции работники Роспотребнадзора с января досмотрели на границе более 4,5 млн человек, у 400 были выявлены признаки инфекционных заболеваний. Об этом 19 марта сообщается на сайте федерального ведомства.

«Досмотрено более 4,5 миллионов человек, прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», – говорится в заявлении.

Отмечается, что принятые меры позволили не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

17 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране удается сдерживать распространение коронавируса в связи с принятыми жесткими мерами.

Он отметил, что на фоне мировой пандемии COVID-19 в стране необходимо наращивать запасы доступных средств индивидуальной защиты и всех необходимых лекарств. Кроме того, глава государства призвал россиян не поддаваться панике — несмотря на эпидемическую ситуацию в других государствах, в России распространение вируса находится под контролем.

18 марта в ВОЗ положительно оценили подготовленность РФ к возможному распространению COVID-19.

Источник: Газета Известия

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