Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России

14 июля 2019     24
Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России

Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2019 годах. Об этом сообщили на сайте ведомства в воскресенье, 14 июля.

По информации Россельхознадзора, в некоторых регионах продавали продукцию, представляющую опасность для здоровья населения. В частности, на юге России местные управления по ветеринарии не реагировали своевременно на вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и не боролись с ситуацией по бруцеллезу и лейкозу у животных.

Также были выявлены многочисленные нарушения в области молочной продукции, например хранение товара с истекшим сроком годности или в неподходящей температуре или наличие остатков антибиотиков в итоговой продукции.

Ведомство подчеркнуло, что ситуация в Волгоградской области по выявлению и фиксированию заболеваний свиней является недопустимой. Отмечается, что в 2018 году борьба с болезнями животных проводилась со множеством нарушений. Помимо этого установлено, что в реализуемой в регионе продукции часто находят антибактериальные средства и другие несоответствия нормам качества мясных и молочных товаров.

Ранее в Россельхознадзоре предложили Министерству сельского хозяйства следить за использованием агрохимикатов, чрезмерное употребление которых приводит к массовой гибели пчел.

Источник: Газета Известия

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