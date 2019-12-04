Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря вводит ограничения на ввоз в Россию продукции с пяти мясных компаний Аргентины и двух — Парагвая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в среду, 4 декабря.

Список предприятий, попавших под ограничения, опубликован на сайте ведомства. Запрет вводится из-за того, что в продукции компаний обнаружили стимулятор роста — рактопамин. Использование этого вещества и других стимуляторов роста мышечной массы животных в пищевой продукции запрещено российским законодательством.

В пятницу, 6 декабря, Россельхознадзор проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба не исключает, что может принять решение об ограничении на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий указанных стран.

Еще в мае 2019 года регулятор пообещал ограничить импорт мяса из Аргентины из-за того, что в продукции начали часто выявлять антибиотики. Аргентинская сторона пообещала отчитаться перед Россельхознадзором о принятых мерах по контролю количества таких веществ в мясе.

Источник: Газета Известия